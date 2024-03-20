2024-03-20 20:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، عن تشكيلةُ منتخب الشباب لمواجهة منتخب أستراليا الأولمبيّ في المباراة التي تجري مساء اليوم ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة.

وتنطلق مساء الأربعاء، منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء حتى 26 من الشهر الجاري.

ويشارك في البطولة: السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخبات التي تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية "قطر 2024"، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، وكضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة.







