الاتصالات تفتتح نافذة خدمة منصة الصناديق البريدية الإلكترونية في دائرة مسجل الشركات

2024-03-20 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن افتتاح نافذة خدمة منصة الصناديق البريدية الإلكترونية في دائرة مسجل الشركات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استمراراً في تبسيط الخدمات البريدية الإلكترونية للمواطنين وحسب توجيهات وزيرة الاتصالات هيام الياسري، واستكمالاً لمشروع منصة تأجير الصناديق البريدية التي أطلقها البريد العراقي، تم افتتاح نافذة لتقديم خدمة التأجير عبر المنصة الالكترونية في وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات لكافة عملاء الشركات لحجز الصناديق البريدية بصورة مباشرة وفتح صناديق بريدية من الشركة العامة للبريد والتوفير لتلك الشركات".وأضاف، أن "المنصة تمثل مجموعة الخدمات الإلكترونية التي أقرها مجلس الوزراء في المساهمة لتبسيط وتسهيل الإجراءات ضمن مؤسسات الدولة خدمة للمواطن العراقي"، وأكدت انه "يمكن للجهات الحكومية والشركات المحلية والأجنبية والمواطنين حجز الصندوق البريدي من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية عبر الرابط:‏https://postalboxes.post.iq