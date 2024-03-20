محو الأمية.. التربية: استجابة جيدة للبرنامج الخاص بالموظفين كبار السن

2024-03-20 20:48:02 - المصدر: واع





بغداد- واع

أكدت وزارة التربية، اليوم الإثنين، وجود استجابة جيدة من الدوائر الحكومية لإدخال موظفيها الكبار ممن لا يقرأون أو يكتبون ببرنامج محو الأمية، فيما شدد على وجوب التزام جميع المؤسسات بهذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف محو الأمية أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التربية منذ سنوات عبر الجهاز التنفيذي لمحو الأمية الذي شكل في العام 2011 لغرض إعطاء فرصة لمن فقد فرصة التعليم وكذلك تعليم الكبار والتعليم المسرع".

وأضاف أن "هذه الجهود استهدفت أكثر من مليوني وربع المليون تقريبا، ولدينا تحديات كبيرة في هذا الجانب لأن مراكز محو الأمية لم تكن موجودة ولدينا نقص في البنى التحتية ولذلك حصل الضغط على المدارس نفسها التي تستقبل طلبة المراحل الابتدائية والثانوية والإعدادية ".

وتابع أنه "بعد الحملة الأخيرة التي أطلقها رئيس مجس الوزراء والتوجيه المباشر من قبل وزير التربية بضرورة تعليم الكبار المتواجدين في مؤسسات الدولة، شرعت الوزارة بالأعمام إلى كل موظفي أو منتسبي الدولة الذين ليس لديهم مؤهل أو لا يقرأون ولا يكتبون بضرورة الدخول بمدارس محو الأمية".

وأوضح أن "بعض الدوائر استجابت بشكل جيد وبدأ التسجيل بالنسبة للموظفين، فيما لم يستجب البعض الآخر ونحن نجدد نداءنا إلى كل مؤسسات الدولة لأن هذه الحملة تستهدف البنى الثقافية الأساسية ليكون موظف الدولة على الأقل من يقرأون ويكتبون".