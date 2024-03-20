اللواء رسول: توجيهات من القائد العام بملاحقة الصفحات المسيئة للمؤسسة الأمنية

2024-03-20 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، صدور توجيهات من القائد العام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة وملاحقة الصفحات التي تسيء للأجهزة الأمنية ورموزها ومنتسبيها، مؤكداً أنه على إثر ذلك تم القبض على الشبكة المسؤولة عن حالات ابتزاز وإساءة وأدلوا باعترافات أشارت إلى أنها تضم ضباطاً من داخل المؤسسة الأمنية.وقال اللواء رسول للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ فترة وهنالك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة تسيء للمؤسسة الأمنية ورموزها".وأضاف، أنه "ًعلى إثر ذلك صدرت توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة متابعة هذه الصفحات وملاحقتها والوصول إليها وإيقافها، وتم بالفعل تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع وبجهد ومتابعة دقيقة من الأجهزة الاستخباراتية توصلت اللجنة إلى شبكة مسؤولة عن تلك الصفحات".وتابع، أنه "ومن خلال التحقيقات مع عناصر هذه الشبكة التي اتضح أنها من داخل المؤسسة الأمنية، وتم التأكد بتورط المنضوين فيها بإدارة صفحات مواقع التواصل بأسماء مستعارة لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم". وأكد، أن" اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم"، مشدداً، على أن "الأجهزة ستتابع كل من يقوم بهكذا أفعال وإحالته إلى القضاء ومحاسبته وفق القانون".