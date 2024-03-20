الناطق باسم القائد العام يعلن إحالة ضباط متورطين بالابتزاز إلى التحقيق

2024-03-20 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، إحالة ضباط متورطين بالابتزاز إلى التحقيق.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".

وتابع ،أن" اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الامرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".

وأضاف،" أننا ندعو جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائلهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها".