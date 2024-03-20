شاخوان عبد الله: هناك عقلية تريد التفرد بحكم العراق

2024-03-20 20:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، مساء اليوم الأربعاء، من أن هناك عقلية تريد التفرد بالحكم في البلاد، مطالباً القوى السياسية باحترام النظام الفيدرالي.

وقال عبد الله لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انقضاء 20 عاماً على سقوط النظام الدكتاتوري، شاركنا في العملية السياسية بناءً على أساس عراق فيدرالي تعددي، ولكن هناك من يريد أن يتفرد بالسلطة، وعلى القوى السياسية احترام المكونات والدستور".

وأضاف عبد الله، أن "كركوك شهدت احتفالاً بمناسبة أعياد رأس السنة الكوردية، ونحن نبارك للجميع هذا الاحتفال، كما نبارك لمكونات كركوك مرور الذكرى العشرين لتحريرها من النظام البائد".

وطالب عبد الله، القوى السياسية، بـ"احترام النظام الفيدرالي وحقوق جميع المكونات العراقية والاستحقاقات الدستورية، لأن العراق بلد تعددي وفيه مكونات ولها حقوق دستورية يجب أن تحترم".