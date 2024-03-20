نيران متحركة في "عاصمة نوروز" بإقليم كوردستان (صور)

2024-03-20 20:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في قضاء عقرة، عاصمة احتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، المسيرة السنوية لشباب وشابات كورد حاملين شعلة نوروز وهم يعتلون جبل عقرة في محافظة دهوك.

ووثقت عدسة شفق نيوز، المئات من الشباب ذكور وإناث، وهم يحملون مشاعل "نوروز" ويسيرون نحو جبل عقرة.

ويعد قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، عاصمة لاحتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، إذ يحمل المئات من الكورد المشاعل إلى أعلى جبل عقرة "أكري".

ويحتفل الكورد بأعياد نوروز، في 21 من شهر آذار/ مارس في كل عام، كمناسبة قومية ترمز إلى التحرر من الظلم والاستبداد.

يذكر أنَّ عيد نوروز ويعني "اليوم الجديد" باللغة الكوردية، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكوردي، ووفقاً للموروث القومي فهو يتزامن مع الانقلاب الربيعي، كما أن إيقاد شعلة النار هو رمز للانتصار.