وزير الكهرباء يوقع مع سيمنس إتفاقية لتحويل الغاز المحترق لوقود

2024-03-20 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقع في العاصمة الالمانية برلين إتفاقية ‏مهمة مع شركة سيمنس للطاقة، لإستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية، بهدف ‏تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن وزير الكهرباء قوله، أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد ‏شياع السوداني, لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة ‏الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على ‏البيئة, وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".

وبيّن، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 ‏مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 ‌‏(مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الإستفادة من الغاز المنتج في إنشاء ‏محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان ‏استقرار ساعات التجهيز".

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، كريستيان بروخ، ‏بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع ‏الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً ان العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في ‏أنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة ‏في البلد. ‏



