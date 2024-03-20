وزير الكهرباء يوقع مع سيمنس إتفاقية لتحويل الغاز المحترق لوقود
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقع في العاصمة الالمانية برلين إتفاقية مهمة مع شركة سيمنس للطاقة، لإستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.
ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن وزير الكهرباء قوله، أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني, لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على البيئة, وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".
وبيّن، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 (مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الإستفادة من الغاز المنتج في إنشاء محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار ساعات التجهيز".
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، كريستيان بروخ، بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً ان العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في أنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة في البلد.