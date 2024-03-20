2024-03-20 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن وبلدات محافظات شمال العراق، الى فيضانات كبيرة عند عند نقطة عين ديوار شمالي محافظة الحسكة، وانهيار جسر معبر "غير شرعي" يستخدم للتنقل وموظفي المنظمات والبضائع المختلفة بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق اقليم كردستان العراق.

وتشير وسائل اعلام كردية سورية، الى ان فيضان نهر دجلة أدى إلى انهيار جسر معبر "سيمالكا فيشخابور"، غير الشرعي، والذي يربط مناطق سيطرة "قسد" بمناطق سيطرة حكومة كردستان العراق، والذي عادةً ما يستخدم لنقل الأهالي من حاملي الإقامات الأجنبية والعربية، وموظفي المنظمات العابرة للحدود، بالإضافة لنقل البضائع والمواد المختلفة، بما فيها النفط والقمح، والذي تتهم الحكومة السورية كل من الأميركيين و"قسد" بسرقته وتهريبه عبر هذا المعبر.

وقال الإداري في "معبر سيمالكا"، شيرزاد عثمان، أنّ "ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة أدّى إلى خروج جسرين عبر المعبر عن الخدمة".

وأشار عثمان إلى أنّ "ارتفاع منسوب المياه في النهر يعيق البدء بأعمال الصيانة"، مفيداً بأنّ "نقل المسافرين يجري حالياً عبر معبر الوليد".

يُذكر أنّ "معبر سيمالكا" غير الشرعي أُسس في العام 2013، بعد اتفاق بين ممثلين عن الأحزاب الكردية مع رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك مسعود بارزاني، لإحداث المعبر لنقل الحالات المرضية والإنسانية إلى الإقليم، بعد محاصرة "جبهة النصرة" و"داعش" لاحقاً محافظة الحسكة، ليتطور تدريجياً، ويصبح الرئة التجارية لمناطق سيطرة "قسد" والمنفذ غير الشرعي للتنقل بين شمال سرق سوريا وبقية البلدان عبر هذا المعبر، بحسب قناة الميادين.