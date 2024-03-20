الرصافة الثانية تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود

2024-03-20 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية تربية الرصافة الثانية، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نعلن اسماء الفائزين ضمن درجات العقود المخصصة على ملاكها صفة عقد وحسب الضوابط الوزارية لدرجات المفاضلة".

ونقل البيان عن المدير العام لتربية الرصافة الثانية حسن سلمان الكعبي خلال اعلان أسماء المرشحين للتعاقد بحضور معاونه الإداري حميد عبد الله حسن، ومعاونه الفني الدكتور وسام جواد، وأعضاء اللجنة المشكلة من مديري الأقسام والمبرمجين، نعلن اليوم اسماء المرشحين للتعاقد والبالغ عددهم 2500 مرشح لوظائف (معلم- معلم جامعي- مدرس) وكان للتخصصات العلمية النصيب الاوفر حسب الحاجة الفعلية".





رابط اسماء الفائزين ضمن درجات العقود المرشحين لوظائف (معلم- معلم جامعي- مدرس)





واضاف انه "تم فتح باب الاعتراض وفق استمارة اعدت لهذا الغرض في حال وجود اخطاء في المعلومات أو نقاط المفاضلة ولمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان"، مضيفاً انه سيتم استقبال الاعتراضات حسب الرقعة الجغرافية أي يكون تقديم اعتراضات المتقدمين لقاطع المركز بالمديرية، والمتقدمين لقضاء المدائن في قسم تربية المدائن، والمتقدمين للأطراف شرق بغداد يكون في قسم أطراف شرق بغداد".

ودعت المديرية الفائزين الى المراجعة حسب الرقعة الجغرافية أيضاً وتقديم المستمسكات الاتية:

1- البطاقة الوطنية الموحدة او هوية الأحوال المدنية.

2- وثيقة تخرج او تأييد يتضمن معدل التخرج.

3- بطاقة السكن التي تم التقديم فيها.

4- بالنسبة للمتزوجين تقديم مستمسكات العائلة او عقد الزواج.

5- ذوي شهداء: كتاب من مؤسسة الشهداء يثبت إن المتقدم من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى.

6- ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة: كتاب من دائرة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تحدد نسبة العوق.

7- بالنسبة لذوي التربويين جلب كتاب او تأييد يثبت انه من ذوي التربويين.

ملاحظة: ان هذه الاسماء غير نهائية و قابلة للتغيير بعد التدقيق والاعتراض وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ، ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين.