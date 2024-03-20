2024-03-20 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عنب عض الضباط المحالين الى الامرة بسبب ابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها. وقال المصدر لايرث نيوز، ان “المتصدرين قائمة الاحالة الى الامرة هم كل من الفريق الركن سعد العلاق الى امرة الدفاع، واللواء سعد معن الى امرة الداخلية ورتب اخرى من الداخلية والدفاع تقدر بـ 14 ضابط […]

ظهرت المقالة بينهم العلاق ومعن.. مصدر يكشف عن بعض الضباط المحالين الى الإمرة أولاً على ايرث نيوز.