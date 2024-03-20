2024-03-20 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر اذار الجاري. وأظهرت أرقام صدرت، الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو بواقع 0.6 نقطة في اذار، عن شباط. وقالت المفوضية الأوروبية إن التقدير الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة تحسنت إلى 14.9 نقطة هذا الشهر من 15.5 في شباط. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى 15 نقطة. وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى 15.2. وقبل أيام، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يأخذ وقته كي يتحرك بشكل سليم في ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة. وبحسب تقرير نشرته سي إن بي سي، قال لين: لدينا الكثير من الدلائل على تراجع التضخم، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إنه علينا أن نأخذ الوقت الصحيح والكافي قبل الانتقال من مرحلة الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، والمستمرة منذ سبتمبر الماضي، إلى مرحلة تخفيف التشديد النقدي. وقال لين إن اجتماع البنك المركزي لمنطقة اليورو في اذار كان اجتماعا هاماً في ظل تراكم المؤشرات التي أظهرت أن عملية خفض التضخم مستمرة.