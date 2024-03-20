شاخوان عبدالله يدعو الى تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى محافظات أقليم كردستان جراء السيول

2024-03-20 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، اليوم الاربعاء، الى تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى محافظات أقليم كردستان جراء السيول. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، ان “شاخوان دعا الحكومة الإتحادية والمنظمات المدنية والدفاع المدني والجهات الساندة إلى إستنفار الجهود وتقديم الدعم والمساعدات العاجلة والمواد الإغاثية إلى محافظات أقليم كردستان […]

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