2024-03-20 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط مناقلة الحنطة ومواد السلة الغذائية وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز ، أن “الغريري ترأس اجتماعا مع الملاكات المتقدمة في دائرة التخطيط والمتابعة وبحضور الوكيل الإداري للوزارة ستار الجابري ووجه بتشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على […]

ظهرت المقالة وزير التجارة يوجه بتشكيل لجنة تشرف على إعداد خطط مناقلة الحنطة ومواد السلة الغذائية أولاً على ايرث نيوز.