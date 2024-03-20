الحكيم من مجسر معسكر الرشيد: المشاريع تتويج للصبر والتضحيات التي قدمها العراقيون

2024-03-20 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، ان المشاريع في العراق هي "تتويج للصبر والتحيات التي قدمها العراقيون".

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم "ألتقى مع المهندسين والعاملين في موقع عمل مجسر ونفق الزعفرانية/ معسكر الرشيد ببغداد، مباركا لهم شهر رمضان المبارك وتناول معهم طعام الافطار مع مهندسي وعمال المشروع" مشيداً "بحضور الشركات الأجنبية والعربية في العراق".

وقال الحكيم، إن "العمل عبادة كما الصوم، وهو ما حث عليه القرأن الكريم والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث وصف يد العامل باليد التي لا تمسها النار و ما ورد في الخبر من أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله".

وأشاد "بالمشاريع والمنجزات التي تحققت أو تقترب من التحقيق، مبينا أن هذه المشاريع تتويج للصبر والتضحيات التي قدمها العراقيون،" مؤكداً، أن "الأمور في طور الانتظام وأصبح الحال مستقرا ما أفرز عملية التنمية".

وأضاف، إن "العمال والمهندسين هم حملة مشروع الاعمار"، مؤكداً "أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات المصرية التي أثبتت الكفاءة والجودة والسرعة، عادا مجسر الفنون الجميلة رسالة طيبة عن قدرة الشركات المصرية في العراق" منوها الى، أن "العراق ينطلق لبناء تجربة مختلفة من حيث الاعمار والبناء".

واستذكر الحكيم "أزمة غزة حيث المجاعة التي ضربت أطنابها بين النازحين في غزة"، معلنا عن "تضامنه معهم في هذه المحنة، كما أشاد بدور الشقيقة مصر ودورها في إيصال المؤن والمساعدات لغزة".