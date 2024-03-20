2024-03-20 21:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين فتحوا نيرانهم على شخص يبيع اللبلبي، يُعرف بكثرة زبائنه في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد. وأبلغ المصدر، منصة “إيشان”، أن “مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عامل في بيع اللبلبي ضمن شارع 42 في الكرادة وسط بغداد”. وأضاف، أن “الشخص المستهدف، قُتل فور إطلاق […]

ظهرت المقالة اغتيال بائع لبلبي “مشهور” في ساحة الواثق وسط بغداد أولاً على Eishan.