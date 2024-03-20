السيد الحكيم يلتقي رئيس الجمهورية ويؤكد ضرورة حل الإشكاليات العالقة

2024-03-20 22:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

في أجواء رمضان المبارك، وفي إطار زياراتنا المتواصلة مع القيادات السياسية والاجتماعية، إلتقينا فخامة رئيس الجمهورية الدكتور

عبد اللطيف جمال رشيد، وتبادلنا التهاني بالشهر الفضيل، وأشدنا بالجهود الحكومية المبذولة في مجال الخدمات والتنمية .

أكدنا ضرورة حل الإشكاليات العالقة عبر الحوار والقوانين النافذة، وجددنا دعوتنا لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب واختيار شخصية قادرة على شغل المنصب وتطمين الجميع.

في أزمة غزة جددنا دعوتنا لوقف إطلاق النار وإغاثة النازحين وإعمار المدينة.