2024-03-20 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتسخير الجهود لإغاثة أهالي دهوك.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته الحثيثة للموقف المناخي على ضوء موجات الأمطار التي هطلت في عموم البلاد خلال اليومين الماضيين وضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات ذات العلاقة بإغاثة أهلنا وتقديم الدعم والإسناد لمحافظة دهوك خصوصا أوعز القائد العام لقيادة العمليات المشتركة ومركز الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد المطلوب لأهلنا في إقليم كردستان".وأضاف البيان، أن" نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي تواصل مع الجهات الحكومية والإدارية وقادة القطعات الأمنية في اقليم كردستان بهدف تحديد الاسبقيات وآليات تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين من ابناء شعبنا في اقليم كردستان".وأشار الى، أنه" لوحظ من خلال التقارير التي رفعتها وزارة الموارد المائية عن حالة البلاد ارتفاعا واضحا في مناسيب مياه الأمطار عبر الزيادة المسجلة للكميات في سدود الموصل ودوكان والعظيم ودربنديخان وحديثة".وأكد المحمداوي بحسب البيان، أن" جهود قطعات الإقليم والمفارز الاختصاصية في القوات الأمنية مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة وكافة سبل الإغاثة للمتضررين عملا بتوجيهات القائد العام والتزاما بالواجب الوطني وصولا الى عبور هذا المنعطف المناخي وتوفير البيئة المناسبة للإفادة من الكميات الساقطة في البلاد وهي منة الله تعالى على شعبنا بالخير العميم والبركة الواسعة".