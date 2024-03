2024-03-20 22:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

The post بالفيديو: محافظ ذي قار يوجه بتفعيل مكتب التشغيل المركزي لتوفير فرص العمل وتقليل البطالة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.