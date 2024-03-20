منتخب الشباب يخسر أمام أولمبي إستراليا بإفتتاح غرب آسيا

2024-03-20 22:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خسر منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024) أمام منتخب أستراليا تحت 23 بنتيجة 1-2، في افتتاح بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في السعودية.

وتقدم المنتخب الاسترالي بهدفين في الشوط الأول، ومع إنطلاق الشوط الثاني باغت الشباب العراقي خصمه بتقليص الفارق بهدف سجله هلكرد قيس د 49.

وانتهى اللقاء بذات النتيجة لصالح الأولمبي الاسترالي 2-1.

وأنطلقت مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء حتى 26 من الشهر الجاري.

ويشارك في البطولة: السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخبات التي تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية "قطر 2024"، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، وكضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة.

وبحسب نظام البطولة يتواجه طرفا كل مجموعة بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخب الفائز بكل مباراة إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهة أخرى.

وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وبالمقابل ستستمر المنتخبات الخاسرة بالدور الأول بخوض مباريات لتحديد المراكز من الخامس للثامن.