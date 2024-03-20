منتخبنا للشباب يخسر أمام الأولمبي الأسترالي ببطولة غرب آسيا

2024-03-20 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخب شباب العراق، مساء اليوم الأربعاء، في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام الأولمبي الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة التي تجري بطريقة خروج المغلوب.وأقيم المباراة على ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية، وانتهت بفوز أستراليا بنتيجة 2-1.وبنتيجة اليوم تأهل منتخب أستراليا إلى دور نصف النهائي، بينما سيلعب المنتخب العراقي مباراة تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن.