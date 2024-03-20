مصدر يوضح بشأن أصوات الانفجارات التي سمعت وسط بغداد

2024-03-20 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر امني اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، تفاصيل اصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد قبل قليل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حادثا عرضيا في محطة كهرباء الدورة تسبب بحريق في المحطة نتيجة خلل فني ما ادى لوقوع 4 انفجارات بداخلها".

واشار الى ان " فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق الذي اندلع داخل المحطة"، مبينا ان "اصوات الانفجارات ناجمة عن هذه الحادثة ولاصحة لوقوع حادث امني ضمن المنطقة الخضراء".