2024-03-20 22:48:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة صوت الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة بغداد. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “أصوات الانفجارات كانت نتيجة تعرض محطة الدورة للطاقة الكهربائية في بغداد لحريق نتيجة تماس كهربائي”. وأضاف، أن “اندلاع الحريق نتج عنه انفجارات في عدد من مفاصل محطة الدورة للطاقة الكهربائية”.

ظهرت المقالة مصدر يكشف عبر “إيشان” طبيعة صوت الانفجار الذي سمع دويه في بغداد أولاً على Eishan.