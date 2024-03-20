الشرطة العراقية تعتقل منتحل صفة ضابط يبتز النساء وتوقف حالات عنف أسري

2024-03-20 22:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط يقوم بابتزاز النساء عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أوقفت عشرات حالات الابتزاز والعنف الأسري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات وتحليلها وتعاون المواطنين، تمكنت الشؤون الداخلية في محافظة النجف، من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في الشرطة وهو يقوم بمساومة إحدى المواطنات من خلال استخدام حسابات وهمية باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبينت أن "عملية الاعتقال جاءت بعد استحصال موافقات قضائية ونصب كمين محكم له، كما تم ضبط زي عسكري ومسدس مع عتاد داخل منزله"، مشيرة إلى أنه "بعد التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بابتزاز المواطنين وإنشاء صفحات وهمية من بينها صفحة حكومية".

وأشارت إلى أن "ققاضي التحقيق قرر توقيفه لإجراء التحقيقات القانونية بحقه".

وفي بيان منفصل، ذكرت الوزارة أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من معالجة 43 حالة تعنيف أسري، وإيقاف 25 حالة ابتزاز إلكتروني، وإعادة فتاة هاربة إلى ذويها، خلال أسبوع واحد في عدد من المحافظات".