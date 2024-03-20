عضو المجلس المحلي للكرمة ينتقد حكومة الأنبار لاستخدام الجيوش الإلكترونية بالتغطية على فشلها

2024-03-20 23:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو المجلس المحلي لقضاء الكرمة عارف الشعلان، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، أن الجيوش الالكترونية للحزب الحاكم في الانبار تستغل تصريحات رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لاشغال الشارع الانباري والتغطية على فشل الحزب الحاكم.

وقال الشعلان في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجيوش الألكترونية التي يعمل بعض منها بالأجرة والآخر بدافع الجهل والعاطفة وبدفع من الحزب الحاكم في الانبار، تستغل تصريحات مثنى السامرائي".

وأضاف، أنها "تسعى عبر ذلك لإشغال الشارع الانباري عن قضاياه الأساسية والتغطية على فشلهم في الدفاع عن ابرز استحقاقات المحافظات المنكوبة والمتعلقة بقانون العفو عن الأبرياء و معرفة مصير المغيبين و التعويضات و عودة النازحين".