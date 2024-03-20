راصد جوي: العراق على موعد مع موجتين مطريتين أشدهما وسط الأسبوع المقبل

2024-03-20 23:36:05 - المصدر: شفق نيوز

سفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، أن العراق مقبل على موجتين مطريتين نهاية الأسبوع الجاري، والأشد تكون في وسط الأسبوع المقبل.

وقال عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "كونوا على موعد مع حالات جوية ربيعية ستؤثر تباعاً في مدن البلاد كافة بشدة مطرية متفاوتة".

وأضاف أن "الحالة الأولى ضعيفة نسبياً وتبدأ يوم الجمعة المقبل وتضعف السبت، وأمطارها خفيفة إلى معتدلة في وسط وجنوب البلاد والأنبار والبادية، ومعتدلة مع غزارة في مدن الشمال التي ستتعرض بعض مناطقها لفرص من الغزارة في نينوى ودهوك وشمال أربيل تحديداً".

وتابع "أما الحالة الثانية فتبدأ يوم الأحد المقبل وهي الأكثر شمولاً وشدة في أمطارها وتستمر لغاية مساء الاثنين مع استمرارها في مدن الشمال يومي الثلاثاء والأربعاء"، مبيناً أن "شدة الأمطار واردة في الحالة الثانية وغزارتها في أماكن يصعب تحديدها حالياً وتستوجب الحذر".

وتوقع عطية أن يكون "نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم الأحد المقبل في مدن وسط وجنوب وشرق البلاد ابتداء من ديالى نزولاً، وأيضاً يوم الثلاثاء المقبل في غرب وشمال غرب ووسط البلاد، ولا يستبعد موجات من الغبار في هذه المناطق بسبب نشاط الرياح".

ولفت إلى أن "هناك تقلبات بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل"، مشدداً على أنه "لذلك على المناطق التالية أخذ احتياطاتها من الآن وندرجها حسب شدة الهطول من الأعلى إلى الأقل شدة، مدن شمال البلاد، ومدن وسط البلاد وضمنها العاصمة بغداد، ومدن شرق البلاد، ومحافظة الأنبار، ومدن الجنوب وبادية الجنوب".