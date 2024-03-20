وزارة الكهرباء توضح حقيقة ما حصل في محطة الدورة الحرارية

2024-03-20 23:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الكهرباء ، حقيقة ما حصل في محطة كهرباء الدورة مساء اليوم.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وسائل إعلام، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً عن حصول حريق وأصوات إنفجارات في محطة كهرباء الدورة الحرارية، وهنا نود أن نبين للرأي العام عدم صحة الانباء المتداولة".وأضاف، أن "ما حصل هو عارض فني في الوحدة التوليدية الخامسة نجم عنها فتح صمام السيفتي"(AUXILIARY)، لافتا الى أن "فرق الصيانة تعمل على إصلاح العارض خلال الساعات القادمة".ودعا وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة في نشر الاخبار، وأخذها من مصادرها الرسمية".