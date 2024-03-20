توضيح من الكهرباء بشأن ما حصل في محطة الدورة: عارض فني

2024-03-20 23:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، حقيقة ما حصل في محطة كهرباء الدورة مساء اليوم.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، "تداولت وسائل إعلام، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن حصول حريق وأصوات إنفجارات في محطة كهرباء الدورة الحرارية، وهنا نود أن نبين للرأي العام عدم صحة الانباء المتداولة".

وبين، أن "ما حصل هو عارض فني في الوحدة التوليدية الخامسة نجم عنها فتح صمام السيفتي (AUXILIARY)"، مشيرا الى أن "فرق الصيانة تعمل على إصلاح العارض خلال الساعات القادمة".

ودعت الكهرباء "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الاخبار، وأخذها من مصادرها الرسمية".