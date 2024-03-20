حالات ربيعية قادمة للعراق.. أمطار وتحذيرات

2024-03-20 23:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير التحديثات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، الى حالات ربيعية ستؤثر تباعا على مدن البلاد كافة بشدة مطرية متفاوتة.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور له على صفحته في فيسبوك، ان "الحالة الأولى ضعيفة نسبيا وتبدأ يوم الجمعة المقبل وتضعف السبت، وتكون أمطارها خفيفة الى معتدلة في وسط وجنوب البلاد والانبار والبادية ومعتدلة مع غزارة متوقعة في مدن الشمال التي ستتعرض بعض مناطقها لفرص من الغزارة في نينوى ودهوك وشمال أربيل تحديدا".

وأضاف، ان "الحالة الثانية تبدأ يوم الأحد وهي الأكثر شمولاً وشدة في امطارها تستمر لغاية مساء الاثنين مع استمرارها في مدن الشمال يومي الثلاثاء والأربعاء".

ونوه عطية الى ان "شدة الأمطار واردة في الحالة الثانية وغزارتها في أماكن يصعب تحديدها حاليا تستوجب الحذر، ومتوقع نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم الأحد في مدن وسط وجنوب وشرق البلاد ابتداء من ديالى نزولاً، وايضا يوم الثلاثاء في غرب وشمال غرب ووسط البلاد ولا يستبعد موجات من الغبار في هذه المناطق بسبب النشاط، مع تقلبات بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل".

وحث المتنبئ الجوي، بعض المناطق الى أخذ احتياطاتها من الآن حسب شدة الهطول من الأعلى الى الأقل شدة، وهي (مدن شمال البلاد، ومدن وسط البلاد وضمنها العاصمة، ومدن شرق البلاد، والأنبار، ومدن الجنوب وبادية الجنوب)".