العراق يعتزم استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي

2024-03-21 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات ، فيما اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، عزم العراق استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي.وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المخدرات خطر دولي وليس محلي حيث يداهم جميع الدول ، وعلى دول العالم ان تتكاتف فيما بينها لمحاربة هذه الآفة من خلال تفعيل المعاهدات الدولية والبروتوكولات فيما بينها"، مبينا ان "المخدرات هي اشبه بإرهاب صامت".وأضاف ان "جميع الدول لديها الارادة والاصرار لمحاربة هذه الآفة لانها تعاني منها"، لافتا الى ان "هناك تعاون مع بين دول الجوار ".واوضح انه "القاء القبض على 250 تاجرا دوليا في تهريب المخدرات".وتابع، ان "الجهات القضائية والامنية تطالب بتعديل قانون رقم 50 لسنة 2017"، مبينا ان "اللجنة النيابية حددت عدد من التوصيات لتعديل القانون من ضمنها الارتقاء بمديرية مكافحة المخدرات وهناك اراء بتحويلها الى وكالة او جهاز مستقل، بالاضافة الى تشديد العقوبات على المتهمين".واشار الى ان " الاعلام يلعب دورا مهما في مساندة جهود مكافحة المخدرات".من جانبه قال معاون مدير مكافحة المخدرات العميد الركن محمد حامد لبرنامج "تحت خطين" ، أن "هناك تعاون وثيق مع دول مجاورة واقليمية وهناك مذكرات تعاون ابرمت باشراف وزير الداخلية"، لافتا الى ان "هناك منتصف العام الحالي سيعقد مؤتمر لمكافحة المخدرات في العراق باشراف وزير الداخلية".وبين انه "لا توجد صناعة للمخدرات في العراق، حيث كانت هنالك محاولات وتمت ضبطها"، منوها بان "مديرية مكافحة المخدرات افشلت محاولة تصنيع الة لصناعة الكبتاغون".