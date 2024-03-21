الكهرباء تعلق على انفجارات محطة الدورة

2024-03-21 00:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الكهرباء، مساء الأربعاء، توضيحاً بشأن ما حصل في محطة كهرباء الدورة الحرارية، بعد دوي أربع انفجارات نتيجة حريق اندلع داخل المحطة.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق وأصوات الانفجارات في محطة كهرباء الدورة الحرارية، ناجمة عن عارض فني في الوحدة التوليدية الخامسة".

وأضافت أن ذلك تسبب بفتح صمام السيفتي (AUXILIARY)، وأن "فرق الصيانة تعمل على إصلاح العارض خلال الساعات القادمة".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من مساء اليوم، باندلاع حريق في محطة كهرباء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، مخلفاً أربعة انفجارات، وأن فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق.