27 سفارة وقنصلية تهافتت على البارتي.. ترجيح بالتراجع عن "مقاطعة الانتخابات"

2024-03-21 00:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، عن محاولات حثيثة قادتها سفارات وقنصليات الدول الأجنبية بهدف ثني الحزب الديمقراطي للتراجع عن قرار مقاطعة انتخابات برلمان كردستان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "ممثلي 27 سفارة وقنصلية زاروا المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني والتقوا كذلك برئيس الحزب مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

وأضاف أن "السفراء والقنصل ضغطوا على الديمقراطي للعدول عن قراره، كما أن مسعود بارزاني تلقى اتصالات من قادة الخط الأول بالإطار التنسيقي وقادة تحالف إدارة الدولة".

وأشار إلى أن "كلام بارزاني اليوم خلال لقائه مع السفيرة الأميركية هو بمثابة عدول أولي عن قرار المقاطعة، وسيتبعه بيان للمكتب السياسي خلال الأيام المقبلة يقرر المشاركة بالانتخابات، وذلك بعد تلقيهم إشعارات بعدم التدخل أكثر والضغط على الإقليم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال استقباله السفيرة الامريكية، ان الانتخابات اجلت لمدة عامين لأسباب مختلفة، وتدخلت أياد خارجية في الأمر وقللت من قيمة ومكانة الإقليم، كما قاموا بتغيير قرارات وقوانين إقليم كردستان بشكل غير دستوري وغير قانوني وظلموا الطوائف والشعب الكردستاني بأكمله.

وأكد بارزاني أن الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات، ولكنه مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة وخالية من التدخلات الخارجية وبرامج مسبقة وان لا يتم حرمان الناخبين من التصويت وأن لا يقلل من قيمة العملية الديمقراطية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن انسحابه ومقاطعته لانتخابات اقليم كردستان المقرر عقدها في 10 حزيران المقبل، احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية بالغاء مقاعد الكوتا وكذلك الغاء بعض فقرات قانون انتخابات اقليم كردستان.