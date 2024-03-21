إحالة أحد اعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد (وثيقة)

2024-03-21 00:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، عن إحالة القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد، بعدما أعلن انحسابه من المحكمة احتجاجاً على قرارات صدرت تجاه إقليم كردستان.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 18 آذار 2024، من مكتب رئيس المحكمة إلى رئاسة الجمهورية، واطلعت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استناداً إلى المرسوم الجمهوري المرقم 17 المؤرخ في 8/4/2021 المتضمن تعيين القاضي عبد الرحمن سليمان علي عضواً في المحكمة الاتحادية العليا ونظراً لإحالته على التقاعد بموجب الأمر القضائي (160/ ت/ 2024/ 643) المؤرخ 17/3/2024، يرجى التفضل بإصدار مرسوم جمهوري لإحالته على التقاعد".

وكان القاضي عبد الرحمن زيباري قد أعلن في 12 آذار الجاري، انسحابه من المحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على القرارات الصادرة ضد إقليم كردستان.







