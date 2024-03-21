المحكمة الاتحادية العليا تحيل القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد (وثيقة)

2024-03-21 00:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، عن إحالة القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد، بعدما أعلن انحسابه من المحكمة احتجاجاً على قرارات صدرت تجاه إقليم كوردستان.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 18 آذار/ مارس الجاري، من مكتب رئيس المحكمة إلى رئاسة الجمهورية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى المرسوم الجمهوري المرقم 17 المؤرخ في 8/4/2021 المتضمن تعيين القاضي عبد الرحمن سليمان علي عضواً في المحكمة الاتحادية العليا ونظراً لإحالته على التقاعد بموجب الأمر القضائي (160/ ت/ 2024/ 643) المؤرخ 17/3/2024، يرجى التفضل بإصدار مرسوم جمهوري لإحالته على التقاعد".

وكان القاضي عبد الرحمن زيباري قد أعلن في 12 آذار/ مارس الجاري، انسحابه من المحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على القرارات الصادرة ضد إقليم كوردستان.

وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلاً في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "وجدت نفسي في موقع أصبحت فيه جهودي، وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كوردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في العديد من المواد الدستور الاتحادي".

وعزا القاضي سبب انسحابه إلى "ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئاً فشيئاً عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية".