2024-03-21 01:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات ، فيما اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، عزم العراق استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي. وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، أن “المخدرات خطر دولي وليس محلي حيث يداهم جميع الدول ، وعلى دول العالم ان تتكاتف […]

ظهرت المقالة لجنة نيابية تكشف مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات أولاً على ايرث نيوز.