2024-03-21 01:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي، الجدل خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري». وقالت السباعي إنها جمدت بويضاتها بعد إصرار من والدتها الراحلة التي نصحتها مرارًا بذلك. السباعي لم تكن أول فنانة تتحدث عن تجميد البويضات، فقد سبقتها عدة فنانات غربيات لذلك، ومن بينهن الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي كان تجميد […]

ظهرت المقالة عملية تجميد البويضات.. كل ما تريد أن تعرفه عن «ترند الفنانات» أولاً على ايرث نيوز.