2024-03-21 01:06:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عما وصفه بـ “العلاس” على الأرض يقف وراء اغتيال القادة في العاصمة بغداد. وقال الكلابي في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “عملية اغتيال الشهيدين أبو تقوى وأبو باقر الساعدي جاءت بوشاية من أحد الأشخاص في بغداد”. وأضاف، أنه “رغم التطور التكنولوجي والمتمثل باختراق أجهزة الهاتف أو شرائح […]

ظهرت المقالة الكلابي: هناك “علّاس” على الأرض يقف وراء اغتيال أبو باقر الساعدي وأبو تقوى في بغداد أولاً على Eishan.