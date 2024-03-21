2024-03-21 01:06:09 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت صحيفة ” اندبندنت عربية”، عن الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية، بشأن مطالبات قوى نافذة بتغيير قانون الانتخابات، الذي تم تعديله بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب. وتقول الصحيفة، في تقرير لها، تابعته منصة “إيشان”، إن “الخلافات بين القوى السياسية تصاعدت حدتها على آلية تعديل قانون الانتخابات التي ستخوض به انتخابات مجلس النواب […]

ظهرت المقالة بين المالكي والسوداني.. تعديل قانون الانتخابات يبعثر أوراق الإطار التنسيقي أولاً على Eishan.