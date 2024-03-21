المنتخب الوطني يختتم تدريباته قبل مواجهة الفلبين

2024-03-21 01:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم المنتخبُ الوطنيّ تدريباته مساء الأربعاء، وذلك بعد خوضه آخر وحدة تدريبيّة في ملعبِ البصرة الدوليّ، قبل مواجهة الفلبين.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المنتخبُ الوطنيّ اختتم تدريباته مساء الأربعاء، وذلك بعد خوضه آخر وحدة تدريبيّة في ملعبِ البصرة الدوليّ، و شاركَ فيها جميع اللاعبين باستثناء ميرخاس دوسكي الذي تدربَ بشكلٍ منفردٍ، والمؤكد غيابه لغرض العلاج عن مواجهةِ الغد إلى جانب أيمن حسين بسبب الحرمان" .واضاف ان "التدريباتُ حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائب الثاني يونس محمود، والأعضاء غالب الزاملي وأحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان، إضافةً إلى تواجد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضيّة إياد بنيان"، لافتا الى ان "مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس ابتدأ الوحدةَ التدريبيّة بمحاضرةٍ فنيةٍ مع لاعبي المنتخب الوطني، حثّ من خلالها على ضرورةِ الالتزام بمفردات الواجبات الموكلة لكل لاعبٍ، والتي عمد الجهازُ الفنيّ على تكرارها خلال فترة المعسكر الذي أقيم في البصرة" .يذكر أن مواجهةَ اليوم ستقام في الساعة العاشرة مساءً 22:00 ، ويحتضنها ملعب البصرة الدوليّ، وستكون الأجواء معتدلةً، و بدرجةِ حرارة 24 مئوية، و من المؤمل أن يتوجهَ المنتخبُ الوطنيّ مباشرةً بعد نهايةِ اللقاء إلى العاصمةِ مانيلا لغرض التحضير و الاستعداد لمواجهةِ الإياب التي ستقام في 26/3 في ملعب ريزال التذكاري.تجدر الإشارة إلى أن فوزَ منتخبنا في المواجهتين سيضمن التأهلَ المباشر مبكراً إلى نهائياتِ كأس آسيا في السعودية 2027، إضافةً إلى ضمانِ التأهل إلى المرحلة المُقبلة من التصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم بغض النظر عن المواجهتين المتبقيتين أمام إندونيسيا و فيتنام في حزيران المُقبل.