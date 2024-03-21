الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات

2024-03-21 05:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الإطار التنسيقي ، أهمية الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الاخرى.وذكرت الدائرة الاعلامية للإطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي يؤكد اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة".وأضافت، أن "الاطار التنسيقي ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج."وبينت ان " الاطار التنسيقي بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية".