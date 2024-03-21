مدافع تشيلسي يقترب من العودة لفريقه السابق

2024-03-21 07:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكدت تقارير صحفية أن تياجو سيلفا مدافع تشيلسي، على تواصل حاليا مع إدارة ناديه السابق، بشأن العودة إليه.وينتهي عقد سيلفا (39 عاما) مع البلوز الصيف المقبل، ووفقا للتقارير الواردة من موطنه البرازيل، فإن العودة إلى ناديه القديم فلومينينسي أمر وارد.وأكد فريد، المدير الرياضي لفلومينينسي، في مقابلة مع شبكة "إي اس بي إن"، أن سيلفا على اتصال بالنادي بشكل أسبوعي.وأضاف: "تياجو لديه عقدا في إنجلترا، ونحن نشجعه، وأنا شخصيا صديق له، ومعجب بشخصيته، إنه يعلم أن الأبواب هنا مفتوحة على مصراعيها أمامه للعودة".ولعب سيلفا لصالح فلومينينسي في فترتين، الأولى على سبيل الإعارة من كانون الثاني إلى حزيران 2006 من دينامو موسكو، والثانية بين لعامين 2007 و2009، قبل أن ينتقل إلى ميلان.