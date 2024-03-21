الذهب يحلق لمستوى غير مسبوق بعد تمسك المركزي الأمريكي بمساره للفائدة

2024-03-21 07:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، يوم الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولارا.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولارا وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولارا.