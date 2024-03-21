2024-03-21 09:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الشعب الكردي وعموم الشعب العراقي، بمناسبة حلول أعياد نوروز، مؤكداً استمرار الحكومة بالعمل والبناء وترسيخ الخُطى لتحقيق التطلّعات والأهداف المشتركة للعراقيين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أجمل الأمنيات وأصدق التهاني، أتقدّم بها إلى أبناء شعبنا الكردي العزيز في إقليم كردستان العراق، وإلى عموم شعبنا العراقي الكريم، بمناسبة حلول أعياد نوروز، لما تحمله من أملٍ وسرورٍ وتطلّع إلى غدٍ بهي".

وتابع أن "التهنئة موصولة إلى جميع شعوب المنطقة التي تحتفل بهذا العيد التاريخي الإنساني، أعاده الله سبحانه علينا بالبركة ودوام نعمة الاستقرار".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "مرّة أخرى يحلّ نوروز على ربوع بلدنا، وأبناء وطننا مستمرون في العمل والبناء وترسيخ الخُطى؛ لتحقيق التطلّعات والأهداف المشتركة للعراقيين، في ضوء البرنامج الحكومي المعبّر عن حاجاتهم وطموحاتهم".

وأكد، أن "هذه المناسبة قوّة تنوّع أبناء شعبنا وتواصله، وتكريس كلّ الجهود من أجل تقديم الخدمة وحفظ الحقوق، كما تذكّرنا ألّا بديل عن العمل معاً، وإعلاء قيم الشراكة والمصير الواحد، والمستقبل الذي نرسمه سوية، في جميع أرجاء العراق"، مختتماً البيان بالقول "نوروز سعيد، وعراق مزدهر يسمو بوحدة أبنائه وتلاحمهم".