2024-03-21 09:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 4 سنتات لتصل إلى 81.76 دولاراً للبرميل، كما انخفضت أسعار الخام المتوسط 9 سنتات لتصل إلى 85.18 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.