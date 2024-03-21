2024-03-21 09:42:09 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، […]

ظهرت المقالة تراجع المخزونات الأميركية يدعم أسعار النفط أولاً على Eishan.