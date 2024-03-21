تركيا تعلن قتل مسؤول شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال بعملية شمال العراق

2024-03-21 10:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، مقتل المسؤول عن شؤون الشباب في ايران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق.

وقال الجهاز في بيان إنه "تمكن من تحيّد القيادي برزان حسين زاده المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى الـ(pkk) بعملية شمالي العراق".

وامس الاربعاء، قالت وزارة الدفاع التركية، إن عنصرين من حزب العمال الكردستاني فرّا من معاقله في شمال العراق، واستسلما للسلطات التركية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عنصرين اثنين فرّا من معاقل التنظيم، واستسلما للسلطات التركية في مخفر "خابور" الحدودي، وذلك بفضل العمليات العسكرية ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



