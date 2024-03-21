اليوم.. منتخبنا الوطني بمواجهة الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

2024-03-21 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يواجه منتخبنا الوطني، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، نظيره الفلبيني على ارض ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة ضمن منافسات التصفيات الاسيوية.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، إن "منتخبنا الوطنيّ يواجه نظيره الفلبيني، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، في ملعب (جذع النخلة) بالمدينةِ الرياضية في البصرة".

وأشار البيان، الى ان "هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافساتِ التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

ويتصدر منتخبنا الوطني مجموعته ضمن التصفيات الاسيوية برصيد 6 نقاط من فوزين على إندونيسيا وفيتنام، لكنه في هذه المباراة يفتقد خدمات لاعبين اثنين هما أيمن حسين بسبب الحرمان وميرخاس دوسكي بداعي الإصابة، بالتالي فلا مجال للتهاون في المباراة، ويسعى المنتخب لتحقيق فوز جديد يُعزز صدارته للمجموعة ويقربه من التأهل الى المراحل المقبلة.

من الجانب الاخر فان منتخب الفلبين يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادله مع إندونيسيا والخسارة أمام فيتنام ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز حظوظه في التأهل.