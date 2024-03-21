مبابي يعقد الامور على صفقة أتلتيكو مدريد

2024-03-21 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبقى كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، عقبة كبيرة أمام صفقة يحتاجها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

وكشف مراسل صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، أن النادي المدريدي مهتم بالتعاقد مع البرتغالي جونسالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن مسؤولي النادي المدريدي بدأوا بالفعل التواصل مع راموس ووكيل أعماله.

وأوضح أيضا: "جونسالو راموس لم يرد بعد على العرض المدريدي، كما أن النادي الباريسي لا ينوي الاستغناء عن لاعبه البرتغالي بهذه السرعة".

ولفت إلى أن بي إس جي بصدد الاعتماد بشكل أكبر على جونسالو راموس خاصة مع الرحيل الوشيك لكيليان مبابي بنهاية تعاقده في الصيف المقبل.

يذكر أن جونسالو راموس انتقل إلى الفريق الباريسي في مطلع الموسم الجاري قادما من بنفيكا على سبيل الإعارة قبل تفعيل بند الشراء النهائي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجل راموس 6 أهداف خلال مشاركته في 12 مباراة بالقميص الباريسي هذا الموسم.

المصدر: سبورت



