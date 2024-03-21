اليوم.. أسود الرافدين بمواجهة الفلبين في التصفيات المشتركة

2024-03-21 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يحتضن ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، لقاء منتخبنا الوطني ونظيره الفلبيني لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وخاض أسود الرافدين آخر وحدة تدريبية في ملعب البصرة الدولي، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء ميرخاس دوسكي الذي تدرب بشكل منفرد، لغرض العلاج وسيغيب عن مواجهة الفلبين، إلى جانب أيمن حسين بسبب الحرمان.

وتسعى كتيبة المدرب كاساس الى تحقيق الفوز في مواجهتي الذهاب والإياب لضمان التأهل المباشر مبكراً إلى نهائياتِ كأس آسيا في السعودية 2027، إضافةً إلى ضمانِ التأهل إلى المرحلة المُقبلة من التصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم بغض النظر عن المواجهتين المتبقيتين أمام إندونيسيا وفيتنام في حزيران المُقبل.

ومن المؤمل أن يتوجهَ المنتخبُ الوطني مباشرةً بعد نهايةِ اللقاء إلى العاصمةِ مانيلا لغرض التحضير و الاستعداد لمواجهةِ الإياب التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي في ملعب ريزال التذكاري.

وسيرتدي المنتخب الوطني الطقمَ الأبيض الكامل وسيكون اللون الأصفر لحراسه، بينما يرتدي منتخب الفلبين الطقم الأزرق الكامل وحراسه القميص البرتقالي والسروال الأسود، أما طقمُ الحكام فسيكون باللون الأسود.

ويتصدر منتخبنا جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المشتركة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيتنام.

يذكر أن المباراة ستكون منقولة على شاشتي القناة العراقية الرياضية والعراقية الاخبارية .