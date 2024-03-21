2024-03-21 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد-واعهنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الشعب الكردي وعموم الشعب العراقي، بمناسبة حلول أعياد نوروز، داعياً القوى الوطنية لتوحيد المواقف لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم إلى شعبنا العراقي الكريم بأطيافه المختلفة، لاسيما أبناء المكون الكردي العزيز، بخالص التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة حلول أعياد نوروز, متمنياً أن يعيده الله على بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان والتقدم والرفعة والازدهار".وأكد أن "هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين، تعدّ فرصة مهمة لزيادة تعزيز أواصر المحبة، والتآلف، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر, كما نستثمرها لتوجيه دعوة للقوى الوطنية كافة، إلى توحيد المواقف والرؤى لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتضافر الجهود وحشد الطاقات من أجل تقديم الخدمة لمواطنينا، وكل عام وأنتم بخير".